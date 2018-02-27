Одного з фігурантів "справи Мартиненка" затримали та посадили під домашній арешт

Екс-керівника одного з підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» було затримано в аеропорту "Бориспіль" 22 лютого.

У справі розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка у заволодінні коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та «НАЕК «Енергоатом» суд обрав домашній арешт та зобов'язав носити браслет екс-керівнику відокремленого підрозділу «Енергоатому».

Як йдеться у повідомленні на сайті НАБУ, 22 лютого 2018 року в аеропорту «Бориспіль» затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», підозрюваного у завданні збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

Згідно з інформацією, впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку.

"За версією слідства, підозрюваний виступав представником компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамська Республіка). Зокрема, особисто домовлявся з представниками «SKODA S.A» щодо розмірів перерахувань «відкатів» та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.», єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу (Микола Мартиненко -УНІАН)", - сказано у повідомленні.

Також сказано, що "на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків)".

У цьому зв'язку сказано, що наразі підозрюваному, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов'язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

В антикорупційному відомстві нагадали, що розслідування за фактом заволодіння коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро детективи Національного бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Вказане провадження у листопаді 2017 року об'єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.

Наразі в об'єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Також сказано, що 9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу та його захисникам відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, в жовтні минулого року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку і його імовірному спільникові, керівнику структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».