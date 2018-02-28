Великогабаритному транспорту дозволили в'їзд до Києва (відео)
14:20, 28 лютого 2018Суспільство
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Ще зранку на в'їзді до столиці вантажівки зупиняли поліцейські.
Великогабаритному транспорту дозволили в'їзд до Києва.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Ще зранку на в'їзді до столиці вантажівки зупиняли поліцейські. Багатотонні машини скупчилися на узбіччі у кількакілометрових чергах. Більшість водіїв фур були невдоволені і нарікали, що везуть товари і продукти, і незапланована зупинка збиває їм графік.
Решта намагалися їхати в об'їзд столиці, кільцевою дорогою, тож там одразу утворився затор.
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