Великогабаритному транспорту дозволили в'їзд до Києва (відео)

14:20, 28 лютого 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Ще зранку на в'їзді до столиці вантажівки зупиняли поліцейські. Багатотонні машини скупчилися на узбіччі у кількакілометрових чергах. Більшість водіїв фур були невдоволені і нарікали, що везуть товари і продукти, і незапланована зупинка збиває їм графік.

Решта намагалися їхати в об'їзд столиці, кільцевою дорогою, тож там одразу утворився затор.

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Теги: #негода у Києві#великогабаритний транспорт