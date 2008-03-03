Антимонопольний комітет зацікавився підвищенням цін на бензин

Антимонопольний комітет України вивчає обгрунтованість підвищення цін на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Антимонопольного комітету Олексій КОСТУСЄВ, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, це питання зараз вивчається, і комітет займається збором і вивченням інформації від операторів ринку.

О.КОСТУСЄВ зазначив, що АМК проводив зустрічі з операторами ринку і це питання тримається під жорстким контролем.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ), з 22 по 29 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,4-2,6% (в середньому на 2%). Ціна на бензин А-76 зросла на 2,1% - з 4,70 грн./літр до 4,80 грн./літр; бензин А-92 - на 1,4% - з 4,90 грн./літр до 4,97 грн./літр; бензин А-95 - на 1,7% - з 5,15 грн./літр 5,24 грн./літр. Дизельне пальне подорожчало на 2,6% - з 5,09 грн./літр до 5,22 грн./літр.

Як вважають експерти, протягом першого півріччя ціна бензину марки А-95 може досягти 6 грн./літр.