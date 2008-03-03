Дистриб`юторів ”Олейни” і ”Щедрого дару” оштрафували на 120 мільйонів

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії "Сан-Трейд" і "Кернел-Трейд" на 60 млн. грн. кожну за зловживання монополією на ринку соняшникової олії в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні АМК.

Як йшлося в ході засідання, з кінця липня до жовтня 2007 року середні ціни на соняшникову олію в Україні зросли більш ніж на 60%, у зв`язку з чим АМК почав розслідування за фактом майже одночасного підвищення цін на зазначену продукцію.

На думку фахівців АМК, окрім об`єктивних причин різкого подорожчання олії мали місце й цінові зловживання, оскільки ціни зросли навіть на олію, вироблену з насіння минулорічного врожаю.

Наголошується, що комітет досліджував діяльність 26 підприємств, серед яких були як окремі виробники олії, так і ті, що входять до великих груп.

Під час розслідування АМК встановив, що за результатами 2006-2007 маркетингового року дочірні підприємства з іноземними інвестиціями "Сан-Трейд" і ТОВ "Кернел-Трейд" займали домінуюче становище на загальнодержавному ринку олії соняшникової з сукупною часткою більше 50%. При цьому цінова політика цих компаній влітку минулого року не відповідала об`єктивним подіям на ринку, пов`язаним із зростанням цін на насіння соняшнику нового врожаю.

Комітет дійшов висновку, що, скориставшись своєю ринковою владою, "Сан-Трейд" і "Кернел-Трейд" необгрунтовано завищували ціни на соняшникову олію впродовж липня-серпня 2007 року.

У зв`язку з цим сьогодні на засіданні АМК було ухвалено рішення оштрафувати вказані компанії на 60 млн. грн. кожну за зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії влітку 2007 року.

Як зазначив після засідання голова АМК Олексій КОСТУСЄВ, АМК готовий відстоювати своє рішення в судах.

Довідка УНІАН. Підприємства ДП ІІ "Сан-Трейд" і ТОВ "Кернел-Трейд" реалізують через власні дистриб`юторські центри по всій Україні продукцію під торговими марками «Олейна», «Щедрий дар», «Стожар», «Золота краплинка».