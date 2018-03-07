У Полтавській міськраді побили чиновника через сніговий колапс (фото, відео)

Активісти принесли в зал, де мало відбутися засідання виконкому, пакети із сіллю і піском, а коли начальник управління з питань звернення громадян Ігор Верига спробував їх винести, напали на нього з кулаками.

У Полтавській міській раді активісти, які прибули на засідання виконкому, побили чиновника, а автомобілісти біля будівлі мерії заблокували рух транспорту у зв'язку з неналежним прибиранням снігу в місті.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, активісти перед засіданням виконкому обурювалися тим, що через сніговий колапс у місті дороги перетворилися на ковзанку.

Читайте такожОтака весна, малята: березень українці зустріли з лютими морозами та хуртовинами (відео)Вони принесли в зал пакети із сіллю і піском, а коли начальник управління з питань звернення громадян Ігор Верига спробував їх винести, напали на нього з кулаками.

Поліція не стала затримувати активістів, які нападали на чиновника.

Як заявив депутат Полтавської міськради, голова міської організації ВО «Свобода» Юліан Матвійчук, протестувальники «вимагають звіту профільного заступника з питань ЖКГ Андрія Ляміна».

Міський голова Полтави Олександр Мамай у запланований час на засідання виконкому не з'явився.

Пізніше відбулася сутичка між активістом Євгеном Мавлетбаєвим і керівником апарату міськради Романом Мельником.