Сніговий колапс у центрі Києва: позашляховики не могли проїхати біля Оперного театру (відео)

У соцмережах публікують відео з заторами на засніжених київських дорогах.

На вулиці Богдана Хмельницького у Києві в снігу застрягли кілька іномарок. У тому числі – позашляховиків.

Відео з інцидентом опубліковано у спільноті «Київ Автомобільний» в Facebook. На представлених кадрах можна побачити, як один автомобілів, що загруз у снігу, довелося штовхати.



Як повідомляв УНІАН, у столиці почало сніжити близько опівночі, під ранок 1 березня снігопад переріс у заметіль.

Снігоприбиральна техніка почала працювати ще з ночі, проте ледь справлялася з головними дорогами, не кажучи вже про другорядні. Автомобілі, що застрягли на підйомах, витягають спеціальними тягачами. В'їзд до столиці було обмежено для фур.

Тим не менш протягом дня пробки на дорогах Києва майже зникли.