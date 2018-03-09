У Житомирі ходою та покладанням квітів відзначили річницю від дня народження Шевченка (фото)

У ранковому заході взяли участь близько 300 осіб. Святкові заходи у місті тривають.

Сьогодні у Житомирі урочистою ходою та покладанням квітів відзначили 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, у ранковому заході взяли участь близько 300 осіб.

Розпочалися заходи на майдані Корольова. Тут учасники урочистостей разом виконали Гімн України та прослухали вірші Шевченка. Також відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні. Після цього учасники заходу - представники влади, громадськості, активісти та житомиряни - пройшли урочистою ходою вулицею Великою Бердичівській до пам’ятника Шевченку. Вони йшли у супроводі зведеного духового оркестру Житомирського військового інституту імені Корольова та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Тут відбулося покладання квітів до пам’ятника Кобзареві. Для учасників свята фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав» виконав пісню на слова Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий».

Святкові заходи у місті тривають.Так, протягом дня у Житомирі відбуватимуться тематичні флешмоби «Вічні думи мої, думи…» на вулиці Михайлівській, на проспекті Незалежності, та по Київській 77. У рамках урочистостей житомиряни можуть долучитися до цих флешмобів та до поетичної території «Шевченко open space».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня цього року у Житомирі презентували нецензурований «Кобзар» Шевченка, виданий «скрипниківкою».