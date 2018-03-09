В окупованому Криму до пам’ятника Шевченку принесли букети з синьо-жовтими стрічками

Люди збиралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті. Жителі міст відносяться до пам'ятників з повагою.

У 204-ту річницю народження українського письменника і художника Тараса Шевченка кримчани вшанували його пам’ять покладанням квітів.

Як повідомляє "Крим.Реалії". Люди зібралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті.

Так, в Ялті до пам’ятника, який стоїть у сквері імені Тараса Шевченка, букети квітів у кольорах державного прапора України поклали на постамент пам'ятника, а кілька букетів вклали йому в руки. Жителі міста відносяться до самого пам'ятника з повагою - не було випадків вандалізму або осквернення монумента.

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У Севастополі громадяни з квітами почали приходити до пам'ятника з раннього ранку. Члени міської громадської організації «Українське національно-культурне товариство Севастополя» поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в індивідуальному порядку.

Раніше стало відомо, що президент Петро Порошенко вручив Шевченківську премію восьми лауреатам 2018 року у категоріях література, публіцистика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво та кіномистецтво.