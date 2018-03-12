Суд над Зайцевою: фігурантка кривавої ДТП заприсяглася, що ніколи не сяде за кермо

Водій Lexus також підтвердила, що повністю визнає свою провину.

Учасниця ДТП з шістьма загиблими в центрі Харкова Олена Зайцева попросила пробачення у потерпілих й заприсяглася, що ніколи не сяде за кермо.

Про це дівчина заявила під час сьогоднішнього судового засідання, передає NewsRoom.

Зайцева також укотре заявила про повне визнання провини й готовність понести будь-яке покарання, яке обере їй суд. Крім того, дівчина повідомила, що планує допомагати сім'ям потерпілих після відбуття нею тюремного терміну.

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Також фігурантка справи про криваву ДТП відмовилася назвати імена людей, з якими була в ресторані напередодні трагедії.

При цьому підсудна підтвердила, що весь злощасний день вона провела разом з Мариною Ковальовою, а ввечері подруги вечеряли в таверні "Чилі" у компанії якихось знайомих. Дівчина запевнила, що перед аварією вона не вживала ні спиртного, ні якихось заборонених речовин.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.