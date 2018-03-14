Юрій Голик показав зразкову школу на Дніпропетровщині

Радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик опублікував на своїй сторінці в Facebook фото опорної школи в смт Солоне на Дніпропетровщині, яку Міністерство освіти вважає зразковою в рамках реалізації проекту «Нова українська школа».

«Опорна школа в смт Солоне Дніпропетровської області. Перша реконструйована частина цієї школи. Нові меблі. Всі нові комунікації. Інтерактивні дошки в кожному класі. Бук-кросинги і м'які меблі на кожному поверсі. Нормальні туалети. Сушарки для рук. Ніяких штор, тільки жалюзі. Двері в клас з вікном в них, і щасливі обличчя дітей, які повернулися після канікул в уже реконструйовану частину школи», - написав Голик.

За його словами, заступник міністра освіти, який побував в цій школі, «залишився в приємному шоці від побаченого».

Новий формат школи передбачає, що замість стандартних уроків для дітей організовані ігри та екскурсії. Уже півроку першокласники чотирьох Дніпропетровщини навчаються за експериментальною програмою Міносвіти.

«А ми продовжуємо реконструкцію цієї школи. До її повного закінчення, включаючи новий шкільний стадіон, залишилося зовсім трохи», - зазначив він.

Як раніше відзначав глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, масштабна реконструкція шкіл в області стала можливою завдяки процесу децентралізації, ініційованому президентом Петром Порошенком.