В Ужгороді поліція розслідує побиття активіста, який виступив проти маршу націоналістів

Данацко раніше звернувся до суду з метою заборонити «Карпатській січі» проводити марш. Його побили у той же день, що і ще одного активіста.

Закарпатська поліція розслідує факт побиття трьома невідомими активіста, який подав до суду з метою заборонити «Карпатській січі» проводити марш, що планується в Ужгороді 17 березня.

Факт побиття кореспонденту УНІАН підтвердили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області.

Як повідомили у поліції, вчора, 13 березня, о 14.30 із заявою до них звернувся відомий закарпатський активіст, який назвався й журналістом. Він повідомив, що троє невідомих у балаклавах напали на нього в центрі Ужгорода й побили.

«Дану ситуацію поліція розслідує, побитого направили на медекспертизу. Попередньо кваліфікували цей факт як хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України)», - уточнили у відділі комунікації.

У поліції поки не називають прізвищ, але за даними ЗМІ, побитий активіст – Іван Данацко, учасник багатьох акцій протесту в Закарпатській області. Він повідомив про побиття трьома невідомими на своїй сторінці у Facebook.

Того ж дня троє невідомих у балаклавах побили ще одного активіста – Івана Дюлюя, це трапилося близько 15.00 в центрі Ужгорода на Київській набережній. Про це у Facebook повідомив представник молодіжної організації ФРІ Максим Кицюк. За словами Кицюка, останнім часом Дюлюй тільки підтримує ініціативи активістів.