Журналістку «Кримської правди» пограбував земляк

У Сімферополі 2 березня о 21.10 на вулиці Дмитра Ульянова в районі будинку № 26 двоє невідомих відкрито викрали у оглядача газети «Кримська правда» Людмили ОБУХІВСЬКОЇ сумку з тканини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим, журналістка звернулася із заявою про здійснений на неї напад до Центрального РВ Сімферопольського міськуправління міліції. У викраденій сумці знаходився цифровий фотоапарат, цифровий диктофон, мобільний телефон, службові посвідчення, візитниця з контактними телефонами тощо.

Менше доби знадобилося співробітникам кримінального розшуку Центрального РВ на розкриття даного злочину: 3 березня були встановлені і затримані двоє підозрюваних. Затриманими виявилися уродженець Орловської області (1987 р.н.), який нині проживає в Бахчисарайскому районі і раніше був засуджений за вбивство у Російській Федерації, і житель Бахчисарайского району (1991 р.). У зловмисників вилучені речі потерпілої.

Цікавий той факт, що Людмила ОБУХІВСЬКА сама є уродженкою міста Орла.