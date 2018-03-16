У Житомирі завтра​ вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола

Участь в пам’ятних урочистостях візьмуть відомі політики, громадськість, житомиряни.

17 березня у Житомирі вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної держадміністрації.

«З нагоди вшанування пам’яті В’ячеслава Чорновола у Палаці культури Житомира у суботу, 17 березня, відбудуться заходи», - сказано у повідомленні.

Там також зазначається, що участь в урочистостях візьмуть відомі політики, громадськість, житомиряни.

В‘ячеслав Чорновіл - український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х - 90-х років; Герой України (посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975). Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. У 1990 - 1992 роках - голова Львівської обласної ради.