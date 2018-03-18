У Криму батькам школярів "запропонували" звітувати по Viber про участь у "виборах Путіна"

Влада РФ також зобов'язала керівників двох великих підприємств Керчі забезпечити явку своїх підлеглих на вибори.

Правозахисники фіксують нові факти примусу жителів окупованого Криму до участі у завтрашніх виборах президента Росії.

Як повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ), керівників двох великих підприємств Керчі, на яких працюють понад 100 співробітників, «зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори (без вказівки за кого голосувати)», передає Крим.Реалії.

«Керівники цих підприємств отримали усні розпорядження від адміністрації міста про проведення такого контролю. Протягом неділі, 18 березня, керівники будуть звітувати перед співробітниками міськадміністрацій по кілька разів на день про те, скільки їх співробітників проголосувало», - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними правозахисної групи, щонайменше, у чотирьох школах Керчі і у двох у Сімферополі на батьківських зборах розповідали про необхідність йти на вибори.

«Батькам сімферопольської школи запропонували відзвітувати по Viber про участь у виборах: вказати своє прізвище, виборчу дільницю і час голосування», - зазначають правозахисники.

Факти примусу до участі у виборах також фіксують у Джанкої, Феодосії та в інших районах Криму.

Публічних коментарів російської влади Криму з цього приводу немає.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в річницю незаконної анексії півострова Росія планує провести вибори президента, в тому числі на території Криму.

Глава Української держави Петро Порошенко заявляв, що Україна буде домагатися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів вже заявила низка країн, зокрема, Канада, Естонія та Німеччина.

З приводу проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.