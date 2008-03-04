Україна не має в сховищах власного газу?

НАК «Нафтогаз України» не має в своїх сховищах власного газу, тому заяви нинішнього керівництва компанії про те, що в разі припинення поставок "Газпромом" в України достатньо власних запасів – це міф, заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ІСТV директор Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін.

«Згідно з прогнозним балансом НАК «Нафтогаз України» від 3 січня 2008 року на 2008 рік обсяг власного газу НАК «Нафтогаз України» в підземних сховищах складає 40 мільйонів кубічних метрів. Це споживання України приблизно за 3 години. Решта газу станом на 1 січні складала 22 мільярди кубічних метрів. З них 13,9 – «РосУкрЕнерго», 3,5 – «УкрГаз-Енерго», 3,1 – «Укрнафта», 1 мільярд 900 мільйонів – комерційні структури, і півмільярда – держрезерв. Станом на 1 березня, тобто через 2 місяці залишок газу в підземці – 15,6 мільярда кубометрів. Тобто спожито понад 7 мільярдів кубометрів. Жодного договору на купівлю цього газу ані з «РосУкрЕнерго», ані з «УкрГазЕнерго», ані з «Укрнафтою», ані з комерційними структурами, ні з ким НАК «Нафтогаз України» не укладено. Немає таких договорів. Це класична крадіжка газу в обсязі понад 7 мільярдів кубометрів з підземних сховищ» - заявив Бородін.

Водночас, радник прем`єр-міністра з енергетичних питань, народний депутат Олександр Гудима відповів на цю інформацію так: «Можете бачити, чого варті заяви уряду Януковича, що вони залишили наступникам повний порядок в галузі. Вони залишили нам порожні газосховища»

ICTV