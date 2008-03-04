Мазда зіткнулася з Субару: 5 поранених
10:25, 04 березня 2008Суспільство
1168 0
ДТП у Макіївці
Вчора о 18.35 у Макіївці Донецької області автомобіль “Субару Імпреза” виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем “Мазда”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії, двоє пасажирів автомобіля “Субару Імпреза” та пасажирка “Мазди” отримали тяжкі тілесні ушкодження і госпіталізовані до міської лікарні №1 Макіївки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter