На Дніпропетровщині затримали двох осіб за поширення в інтернеті сепаратистських ідей

Крім того, затримані мали завдання розшукувати проросійсько налаштованих осіб для участі у фейкових протестних акціях.

Співробітники СБУ затримали двох жителів Дніпропетровської області, які поширювали в інтернеті сепаратистські ідеї. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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"Співробітники Служби безпеки України викрили двох мешканців Дніпропетровської області, які за завданням спецслужб РФ проводили антиукраїнську агітацію у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники поширювали в Інтернеті агітацію за створення так званої «новоросії» та ідеї територіального розширення терористичних утворень «Л/ДНР»", - зазначили у прес-центрі.

Оперативники спецслужби задокументували, що агітаторів найняли мешканці тимчасово окупованого Донецька та Криму, які представлялись співробітниками органів безпеки РФ.

«Безпосереднє встановлення контакту відбулось через близьких родичів та друзів зловмисників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України», - зауважили у прес-центрі.

Крім того, співробітники СБУ зафіксували, що одним із завдань агентів був пошук проросійсько налаштованих осіб для участі у фейкових протестних акціях.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків правоохоронці виявили комп'ютерне обладнання, яке використовувалось зловмисниками для розповсюдження антиукраїнських матеріалів, та засоби зв'язку для спілкування з російськими кураторами.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").