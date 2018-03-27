Журналісти з'ясували, як ділки заробляють на "розпродажі" місячної землі (відео)

Журналісти дізнались, що українським зіркам ділянки на Місяці не продають, а дарують в обмін на рекламу "торговців" місячною землею.

В Україні розпродають ділянки на Місяці – власниками земель на супутнику Землі стають олігархи та вітчизняні зірки.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, Ілон Маск наступного року обіцяє почати переселення людства на Місяць, а в подальшому - аж на Марс. Але, виявляється, в Україні до цього підготувались вже давно. В Україні вже з десяток років існує навіть Місячне посольство. І за кругленьку суму можна прикупити собі ділянку на супутнику Землі і навіть на Марсі.

Разом із сертифікатом на землю видають «паспорт лунатика» і фотографію місця на Місяці, де власник начебто може оселитись. На сайті посольства стверджують, що вже більше трьох тисяч українців мають місячні ділянки.

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Ціна землі – від 1,5 до 2, 5 тисяч гривень. А це означає, що на рівному місці винахідливі дільці вже заробили до 7 мільйонів гривень.

Як зазначається у сюжеті, продаж таких земель може виявитися банальною аферою для багатих.

Журналісти не змогли знайти посольство Місяця за вказаною на сайті адресою, але з’ясували, що українським зіркам ділянки на Місяці не продали, а подарували. Така небачена щедрість пояснюється тим, що ті, хто розпродають ділянки, піарять за допомогою зірок свій «товар».

«Єдина вигода від такого придбання – самим продавцям. Як то кажуть, копієчка до копієчки і винахідливим дільцям до кишені – мільйони на рівному місці», – резюмується у сюжеті.