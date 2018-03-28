Постраждалого в ДТП з кортежем Порошенка пенсіонера перевели з реанімації

Разом з постраждалим в ДТП за участю кортежу Порошенка в палаті перебувало ще два пацієнти.

Потерпілого пенсіонера в ДТП за участю автомобіля з кортежу президента Петра Порошенка перевели в палату через кілька тижнів, проведених у реанімації.

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87-річний Василь Андрійович перебуває у травматології лікарні № 17, передає "Страна".

Журналіст видання провідав хворого. На момент його візиту пацієнт спав. Разом з ним у палаті перебували ще два пацієнти.

Син постраждалого Павло також перебував у лікарні біля батька. Він відмовився спілкуватися з пресою і на жодне питання так і не дав відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху у кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

Як зазначили у поліції, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонний сигнал регулювальника.

Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу і викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р. н., доставили в лікарню.

Прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що це був автомобіль з кортежу глави держави. "Незалежно від сигналу регулятора, йдеться про літню людину. Президент жалкує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати потерпілому необхідну допомогу", - написав його прес-секретар.

Поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.