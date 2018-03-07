Стан потерпілого у ДТП з кортежем Порошенка погіршився (відео)

Потерпілий у ДТП з кортежем Порошенка пенсіонер досі в реанімації, наразі його готують до операції на нозі.

Стан пенсіонера, який отримав травми внаслідок ДТП за участі президентського кортежу, погіршився.

Про це ТСН розповів син 87-річного киянина. Потерпілий досі в реанімації, його готують до операції на нозі.

В адміністрації президента заявили, що готові допомогти в лікуванні і син потерпілого сьогодні підтвердив, що слово влада тримає, щоправда, чим допомагає, не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня, у Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

Як зауважили в поліції, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на сигнал регулювальника, що забороняє рух пішоходів.

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За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - перелом ноги та струс головного мозку. Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р.н., доставили у лікарню.

Згодом прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що це був автомобіль із кортежу глави держави. "Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", - написав його речник.

Крім того, "Київ Оперативний" повідомив, що ДТП сталася близько 11.45. "Президентський кортеж збив літнього чоловіка. Автомобіль, який скоїв ДТП, залишився на місці події. Машини кортежу продовжили рух. На капоті машини є вм'ятина. Як кажуть свідки, на місці ДТП працював регулювальник. А дідусь біг з кульком з магазину на заборонний сигнал. У той же час, кортеж рухався з такою швидкістю, що дідуся після удару відкинуло на пару метрів. Швидкість, з якою рухався автомобіль, була не менш як 80 км/год", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.