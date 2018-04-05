Адвокат процитував підозру Бубенчику: стріляв по «мирних беркутівцях», аби зірвати перемир`я

З тексту підозри слідує, що вбиті Бубенчиком правоохоронці не мали відношення до злочинних дій стосовно учасників акцій протесту.

За версією слідства, активіст Майдану Іван Бубенчик 20 лютого 2014 почав стріляти по працівниках «Беркуту» з метою «дестабілізації ситуації тимчасового перемир`я» між владою та лідерами опозиції.

Про це у Facebook повідомив адвокат Небесної Сотні Віталій Тітич. За його словами, слідчий ГПУ пред’явив Бубенчику підозру у тому, що в період з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну «Сайга М3» (7,62x39). Стрілянина призвела до смерті двох та поранення одного правоохоронця.

Відповідно Бубенчику інкримінованно вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків і військовослужбовця у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку та замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку, а також придбанні та носінні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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«З тексту підозри, слідує що: зазначенні особи (вбиті правоохоронці – ред.) були відряджені до міста Києва та залучені для забезпечення охорони громадського порядку у складі підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ, співробітники яких немаливідношення до злочинних дій стосовно учасників акцій протесту. Приблизно з 6 години знаходилися перебували у відповідних зведених щільно рядах, («монолітах»)шерензі від Стели Незалежності на Майдані Незалежності до вулиці Інститутської», - зазначає Тітич.

«На думку слідства Бубенчик І.П., встановивши що правоохоронці і мітингувальники активних дій не вчиняють у зв’язку з перемир’ям між діючою владою та лідерами опозиції, маючи наміри здійснити невибіркове застосування вогнепальної зброї на ураження, вчинив НАВМИСНІ, протиправні дії, діючи за попередньою змовою з іншими особами з метою дестабілізації ситуації тимчасового перемир’я, за відсутності обставин вчинення необхідної оборони чи дій у стані крайньої необхідності. розуміючи, що такі його дії можуть привести до ескалації протистояння - до застосування зброї щодо учасників протестних акцій і, відповідно, до настання тяжких наслідків», - вказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з'явилася інформація про затримання і вручення підозри учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється в причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і в минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Однак до вчорашнього дня підозр нікому не оголошували.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення замінити групу прокурорів, які займаються справою Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії підозрюваного.