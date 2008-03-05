Найближчого тижня А-95 підскочить до 5,6 гривні?

Консалтингова компанія United Petroleum Consultants (UPECO, м.Київ) прогнозує прискорення зростання роздрібних цін на нафтопродукти у зв`язку з низкою негативних зовнішніх і внутрішніх чинників.

Про це йдеться в повідомленні компанії, текст якого передано УНІАН.

У повідомленні наголошується, що до несприятливих зовнішніх чинників належить високий рівень цін, що зберігається, на нафту і нафтопродукти на світовому ринку. За підсумками лютого ціни на еталонний сорт нафти Brent зросли на 10,6% і 29 лютого перевищили позначку 100 доларів/барель. (CIF Північно-Західна Європа). Ціни на російську експортну суміш 29 лютого досягли 98 дол./бар. (715 дол./тонна), збільшившись за місяць на 9,8%.

Ще вищою була динаміка підвищення цін на нафтопродукти. Впродовж лютого бензин А-95 (CIF Середземномор`я) подорожчав більш ніж на 11% і на 29 лютого котирувався по 870 дол./тонна (+88 дол./тонна). Рекордні темпи зростання характерні для дизельного пального: у лютому його зростання цін на російське ДП в Середземномор`ї становило 15,5%, і на 29 лютого продукт торгувався по 940 дол./тонна (+126 дол./тонна).

Оскільки в середньому близько 90% нафтопродуктів у внутрішньому балансі України мають імпортне походження (виготовляються з імпортної нафти або ввозяться з-за кордону), оптові ціни в Україні в лютому і початку березня дублюють динаміку європейського ринку. Так, з 1 лютого по 4 березня відпускні ціни українських НПЗ на бензин А-95 збільшились в середньому на 13% (+740 грн./тонна, до 6230-6300 грн./тонна), дизпальне - на 15%, або на 800 грн./тонна (6130-6200 грн./тонна).

Маючи певну інерцію, ціни на АЗС України впродовж лютого залишались відносно стабільними (коливання в межах 0,5%). Це пояснюється низьким рівнем споживання нафтопродуктів через сезонні причини і стабільність оптових цін у січні. Проте наприкінці лютого - початку березня роздрібні ціни почали поступове зростання.

За даними UPECO, сьогодні є всі передумови вважати, що зростання цін на АЗС буде динамічнішим, ніж раніше. Першим чинником є зниження паливних балансів: за підсумками грудня-лютого баланс бензинів знизився на 13,9% і становив порівняно з аналогічним періодом минулого року 1,17 млн. тонн; дизпальне - на 12,9% - до 1,39 млн. тонн.

«У 2006-2007 рр. зимових запасів пального вистачало до травня, але цього року баланси відчутно нижчі, що робить ринок чутливішим до коливань на зовнішньому ринку, який не втомлюється дивувати новими ціновими рекордами», - відзначив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН.

За його словами, «починаючи з 4 березня, великі партії пального за новими, відчутно збільшеними цінами вже почали надходити в регіональні роздрібні мережі».

За розрахунками UPECO, вже впродовж найближчого тижня середня ціна на бензин А-95 може досягти 5,60 грн./літр, на дизпальне – 5,50-5,55 грн./літр. «Подальший розвиток подій залежатиме виключно від динаміки світового ринку. Швидше за все, найближчим часом трейдери знизять постачання нафтопродуктів до мінімуму через очікування їх можливого спаду і ризик зазнати збитків», - заявив С.КУЮН.