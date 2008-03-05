Україна і Польща парафували угоду про малий прикордонний рух

Голови МЗС України і Польщі парафували в Варшаві угоду про малий прикордонний рух.

Як передає Радіо Свобода, український міністр закордонних справ Володимир Огризко висловив сподівання, що невдовзі обидві країни проведуть усі внутрішньодержавні процедури і вже найближчими тижнями ці угоди зможуть підписати – «можливо, у присутності керівників наших держав».

Від кінця минулого року, коли Польща увійшла до «шенґенської зони», угода про малий прикордонний рух була головною темою українсько-польських відносин.

Такі угоди визначають особливості перетину кордону мешканцями 50-кілометрової прикордонної зони. Жителі такого регіону України біля польського кордону неодноразово блокували рух транспорту на пунктах пропуску до Польщі, вимагаючи якнайшвидше підписати цю угоду.

Після парафування угоди міністрами закордонних справ її ще мають підписати на міжурядовому рівні, а набуде чинності вона після ратифікації в парламентах обох держав. Терміни, коли це має статися, наразі точно не визначені.

Схожі угоди Україна вже має з Угорщиною, готується підписати зі Словаччиною і збирається укладати з Румунією.