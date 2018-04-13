"Крим - Росія, а Путін взагалі моя любов": мережу обурили антиукраїнські заяви київської пенсіонерки (відео)

16:12, 13 квітня 2018
Суспільство
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Біля Ради облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну / скріншот

У розмові з представниками націоналістичних організацій, які прийшли перешкоджати покладанню квітів до монументу, жінка заявила, що Крим належить Росії, а Путін – "найрозумніший". Відповідне відео викладено на YouTube каналі "Інформатор".

ВІДЕО: YouTube "Інформатор"

"Путін взагалі моя любов, він найрозумніший", ― заявила жінка.

Крім цього, жінка зробила декілька антиукраїнських заяв про Донбас.

Як повідомлялося, біля Ради облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну, там сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і представниками ветеранських організацій, які прийшли покласти квіти до пам'ятника Ватутіну.

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Теги: #пенсіонерка#пам'ятник Ватутіну#Володимир Путін#провокація в Києві