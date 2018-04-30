Сезон шашликів: як поводитися на природі (відео)

Гарна погода дає можливість вибратися на природу всією сім'єю або з друзями і набратися позитивних емоцій.

З настанням тепла люди масово вибираються на природу на вихідні та свята. Хтось на мангалі смажить м'ясо, хтось просто відпочиває на траві, а дехто навіть купається в озерах та річках.

Проте, щоб відпочинок був приємним та безпечним, необхідно дотримуватися таких правил:

Читайте такожУ поїздку на швидку руку: куди можна спонтанно поїхати з Києва на один день

1. Виберіть для розведення багаття сухе місце, подалі від берега річки, на узліссі чи на відкритій галявині. Для розведення багаття краще за все використовуйте мангал.

2. Не пийте воду з протікаючих струмків.

3. Відпочинок на природі не перетворюйте на пиятику.

4. Одягайтеся по погоді і по сезону. Одяг повинен бути зручним

5. Особливу увагу приділяйте дітям, ні на хвилину не залишайте їх без нагляду.

6. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки поблизу водойм, не купайтеся в незнайомих місцях.

7. Обов'язково візьміть з собою пластиковий мішок для відходів і сміття.

8. Майте з собою аптечку першої допомоги і захист від комах.

9. Не забудьте загасити багаття.

Дотримання цих правил допоможе уникнути багатьох неприємностей.