Кабмін має намір продати держчастки 9 цукрових заводів (список)

Кабінет Міністрів України має намір продати державні пакети акцій дев`яти цукрових заводів України.

Про це йдеться в додатку до розпорядження Кабміну від 22 лютого 2008 р. N 367-р «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році».

Текст розпорядження опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з переліком господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2008 році, планується продати державну частку 5,387% у статутному фонді ВАТ "Рокитнянський цукровий завод», номінальна вартість держчастки - 46,845 тис. грн.

Крім того, планується продати держчастку в 23,69% у статутному фонді ВАТ "Кожанський цукровий завод», номінальна вартість держчастки – 1 млн. 437,884 тис. грн. Держчастку в 4,938% у статутному фонді ВАТ «Старевський цукровий завод» - номінальна вартість держчастки - 18,413 тис. грн. Держчастку в 5,178% ВАТ "Цукровий завод ім. Шевченка", номінальна вартість держчастки - 243,866 тис. грн. Також 17,462% у статутному фонді ВАТ "Галичцукор", номінальна вартість держчастки - 880,715 тис. грн. 24,952% у статутному фонді ВАТ "Дружбинський цукрорафінадний завод", номінальна вартість - 953,85 тис. грн., 22,951% у статутному фонді ВАТ «Сумський рафінадний завод», номінальна вартість – 3 млн. 302,339 тис. грн.

Також планується продати 24,911% у статутному фонді ВАТ «Зарожанський цукровий завод», номінальна вартість – 1 млн. 894,986 тис. грн. і 10% у ВАТ "Шепетівський цукровий завод», номінальна вартість – 1 млн. 251,95 тис. грн.