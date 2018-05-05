На Харківщині знайшли тіло 14-річного вихованця будинку сімейного типу, який взимку зник безвісти

Відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

У Харківській області знайшли тіло 14-річного вихованця будинку сімейного типу, який зник безвісти у січні поточного року.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, 29 січня 14-річний мешканець смт. Краснокутськ пішов з будинку сімейного типу та не повернувся.

На розшук дитини був орієнтований особовий склад поліції Харківщини.

Вчора, 4 травня, працівники Управління карного розшуку спільно з оперуповноваженими Краснокутського відділу поліції та військовослужбовцями Нацгвардії провели пошукову операцію щодо встановлення місце знаходження зниклого.

Тіло підлітка знайшли в очереті поблизу об’їзної дороги неподалік від Краснокутська. Видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого експерти не виявили.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Поліцейські встановлюють обставини смерті неповнолітнього.