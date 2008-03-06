Азаров: підвищення цін на газ матиме вплив на рівень інфляції

Підвищення ціни на газ з 1 січня 2008 року поки що не вплинуло на рівень інфляції в Україні, проте це позначиться з часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ журналістам у середу, коментуючи причини високої інфляції в Україні.

«Досі ми ще не відчули впливу підвищення ціни на газ, цей стрибок нас чекає ще попереду», - сказав він.

На його думку, січень і лютий ц.р. уряд «вичікував і не приймав ніякого рішення щодо ціни на газ».

«Ця невпевненість, вона впливає на інфляційні очікування. Вона, як то кажуть, розганяє інфляційні очікування», - сказав М.АЗАРОВ.

Депутат переконаний, що негативно на рівень інфляції також впливає чинник невизначеності урядової політики на внутрішньому ринку в секторі продуктів харчування, а напередодні посівної - і на ринку енергоресурсів (нафтопродукти, бензин, дизпальне). На темпи інфляції також впливає монетарний чинник.

Виплату компенсацій вкладникам Сбербанку колишнього СРСР М.АЗАРОВ також називає серед чинників зростання інфляції, оскільки ринок був не підготовлений до додаткових виплат, а вони не були забезпечені додатковою пропозицією.