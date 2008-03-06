У київському метро зникнуть написи «Немає виходу»

В середу вранці знову на фатальній станції "Вокзальна" під потяг стрибнув черговий приїжджий - 22-річний житель Шостки (Сумська область) Віталій Р, пише газета "Сегодня". До нього з початку року вже 5 осіб намагалися накласти на себе руки в метро. Три випадки трапилися на цій станції.

Хлопець стрибнув під потяг, що прибував на станцію, але машиніст встиг загальмувати вчасно. На 15 хвилин довелося зупинити рух потягів. Самовбивця в лікарні, каже, що стрибнув через дівчину, яка його кинула. Сумна статистика змусила метрополітенівців вживати екстрених заходів.

Як дізналася газета у прес-секретаря метрополітену Надії Шумак, з дверей зникнуть написи "Виходу немає", а зупинки оголошуватимуть дитячими голосами. "Щоб викликати усмішку у пасажирів", - пояснила пані Шумак. Запис вже почався. Пробують 16 дітей від 8 до 14 років із студії дитячої пісні в Чернівцях. Виберуть 1 хлопчика і 1 дівчинку. Спершу "заговорить" по-дитячому одна з ліній метро - якщо киянам сподобається, то дітки озвучать всі лінії. Психолог Світлана Васильєва згодна, що дитячі голоси можуть розвіяти думки про самогубство: "Голос дитини може змусити перемкнутися на думки про майбутнє".