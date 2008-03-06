Казахстан хоче збільшити постачання нафти і газу до України

Казахстан має потенціал і бажання збільшити постачання нафти й газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Н.НАЗАРБАЄВ нагадав, що Казахстан має величезні запаси нафти й газу та може в майбутньому збільшити їх видобуток. Він зазначив, що Казахстан хотів би постачати до України великі обсяги енергоресурсів, але нині існує проблема з їх транспортуванням. Він нагадав, що наразі на територію України можна здійснювати постачання тільки через російські нафтопроводи.

Водночас Н.НАЗАРБАЄВ розповів, що зараз відбуваються переговори між Казахстаном і Росією про збільшення майже вдвічі обсягів транспортування нафти на рік. Таким чином, за словами Н.НАЗАРБАЄВА, з`явиться можливість збільшити обсяги постачання до України.

«Що стосується російської компанії «Транснефть» (з якою тривають переговори – УНІАН), то треба разом з Росією на трьох домовлятися щодо цього питання», - зазначив Н.НАЗАРБАЄВ.

Говорячи про проект Одеса-Броди, він наголосив, що існує ще багато невирішених питань. «Питання Одеса-Броди залишається відкритим», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ, вкотре наголосивши, що потрібно домовлятися з російською стороною, щоб нафта потрапила в Одеський порт.

Водночас, за словами Н.НАЗАРБАЄВА, існує й альтернативний варіант транспортування нафти через Баку. Він підкреслив, що в цьому напрямі Казахстан також працює. Зокрема, зараз відновлюється трубопровід з Баку в Чорне море, і через цей термінал здійснюватимуться постачання до України та Європи.