Відбудеться презентація книги Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість»

17-00 - Відбудеться презентація книги Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість». В обговоренні візьмуть участь: Володимир Базилевський, Василь Герасим’юк, Володимир Панченко, Валерія Смілянська, Вадим Скуратівський, Максим Стріха, Євген Нахлік. Головує Микола Жулинський (Український дім, вул.. Хрещатик, 2, зал презентацій, 5-й поверх). Телефони: 417-59-56, 425-60-92; phouse@ukma.kiev.ua

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