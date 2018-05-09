День перемоги в Харкові: до Меморіалу Слави прийшло близько 15 тисяч людей (фоторепортаж)

Охорону громадського порядку забезпечували кілька сотень поліцейських.

У Харкові в покладанні квітів до Меморіалу Слави взяли участь близько 15 тисяч людей.

Читайте такожПід час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом в Україні затримані семеро людей

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія розпочалася о 09.00.

Покладання відбулося за участі мера Харкова Геннадія Кернеса, заступника голови Харківської ОДА Євгенія Шахненка, народних депутатів та представників різних церков.

Учасники покладання тримали національні прапори і прапори міста Харкова.

Після покладання на головній алеї Меморіалу зібралися близько 300 людей із портретами учасників Другої світової війни. Цю групу людей очолювала голова Харківської облорганізації нині забороненої компартії України Алла Александровська. Учасники цього покладання почали скандувати: “Фашизм не пройдет”, “С Днем Победы”. Деякі учасники цієї акції заявляли: “Харьков - русский город”. Утім покладання відбулося без провокацій і сутичок.

Охорону громадського порядку забезпечували кілька сотень працівників поліції. Правоохоронці за допомогою металошукачів обстежували сумки учасників покладань, а також проводили візуальний огляд громадян на предмет забороненої символіки. За відомостями поліції, порушень громадського порядку не допущено.