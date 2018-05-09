"Здохни!": в Дніпрі 9 травня сталася штовханина між пенсіонерами і поліцейськими (відео)
9 травня в Дніпрі під час покладання вінка у вигляді зірки до пам'ятника генералу Пушкіну сталася штовханина між пенсіонерами та працівниками поліції.
Поліцейські заборонили "Союзу радянських офіцерів" покласти вінок у вигляді зірки до пам'ятника генералу Пушкіну. Це обурило Віктора Марченка, голову забороненої в судовому порядку громадської організації, передає "Інформатор".
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"Після тривалих висловів "радянські офіцери" зі своїми однодумцями вирішили, незважаючи ні на що, все-таки покласти "зірку" до пам'ятника", - йдеться в повідомленні.
Марченка почали активно підтримувати пенсіонери, в результаті чого сталася штовханина. Літні жінки нападали на патрульних, покривали їх нецензурною лайкою та допомогли "офіцерам" пронести вінок.
Під час бійки одна з учасниць викрикувала поліцейському: "Здохни!".
Як повідомляв УНІАН, в Україні в заходах до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли участь понад 460 тис. осіб.