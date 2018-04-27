Тука хоче бачити, як спецназ СБУ «поставить усіх раком» та наведе порядок на Донбасі (відео)

Заступник голови МінТОТ зазначив, що в період війни та розгулу корупції не є прихильником «повальної демократії».

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою жорстко прокоментував ситуацію в Авдіївці, де з літа минулого року відсутнє газопостачання. За його словами, порядок на сході країни пора наводити спецслужбам.

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Відповідну заяву чиновник зробив в ефірі телеканалу «112 Україна». Так, журналіст вказав на те, що влітку минулого року розбомбили газопровід на Авдіївку, місто залишилося без газу. На сьогоднішній день газопостачання в Авдіївці так і не відновлено, хоча в МінТОТ раніше обіцяли, що його відновлять ще до Нового року.

Тука розповів, що новий газопровід було побудовано, але тепер його не можуть ввести в експлуатацію. Заступник міністра визнав, що не може зараз назвати примірних термінів відновлення подачі газу. З його точки зору, це проблема взаємодії між Донецькою ВГА і власниками облгазу.

"В момент війни, в момент внутрішньої нестабільності, в момент неймовірного розгулу корупції я не є, прихильником, вибачте за вислів, повальної демократії. Тому я б хотів бачити, щоб туди [на Донбас] приїхав спецназ СБУ, поставив всіх раком, вибачте, і навів порядок. Як я свого часу це робив зі спецназом в Луганській області", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року через обстріли проросійськими терористами в результаті аварії на магістральному газопроводі без газопостачання залишилися 20 тисяч жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району. Після цього було вирішено побудувати газопровід протяжністю більше 14 км до Авдіївки в обхід тимчасово окупованій території.

У січні повідомлялося, що в Донецькій області завершено будівництво газопроводу від селища Очеретине до Авдіївки, він готовий до випробувань.