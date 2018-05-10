У Вінниці стартував чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців

Відкриваючи Чемпіонат, голова облдержадміністрації Валерій Коровій привітав усіх присутніх із Днем великої Перемоги над нацизмом та побажав усім віри, нових успіхів та щасливого майбутнього.

26 команд тілоохоронців з різних областей України та закордону, серед яких команди Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Державної кримінально-виконавчої служби України, обласних федерацій тілоохоронців, а також команди Азербайджану, Білорусії, Болгарії, Молдови, Китаю та Румунії, прибули до Вінниці, аби продемонструвати свої професійні навики та позмагатись за першість.

Організаторами Чемпіонату виступили Управління державної охорони України, Міністерство молоді та спорту України, обласна державна адміністрація та Вінницька міська рада, а також Міжнародна федерація тілоохоронців і Поліція охорони Національної поліції України, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Зі стартом змагань учасників та гостей заходу вітали голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, заступник начальника Управління державної охорони Олександр Іванчукта президент Федерації тілоохоронців України Сергій Будник.

Відкриваючи Чемпіонат, голова облдержадміністрації Валерій Коровій привітав усіх присутніх із Днем великої Перемоги над нацизмом та побажав усім віри, нових успіхів та щасливого майбутнього. Відтак звернувся безпосередньо до учасників змагань.

«Ми чекали на вас та прагнули усе зробити для того, щоб столиця Подільського краю, Вінниччина, давала вам натхнення демонструвати позитивні результати», - підкреслив Валерій Коровій.

Свої вітання на адресу тілоохоронців висловили і заступник начальника Управління державної охорони Олександр Іванчук та президент Федерації тілоохоронців України Сергій Будник.

По завершенню урочистої частини перед гостями змагань виступили вихованці Вінницької обласної дитячо-юнацькоїспортивної школи із складно-координаційних видів спорту. Затим усі присутні мали змогу переглянути показові виступивійськовослужбовців спецпідрозділів Управління державної охорони України.

Відразу після офіційного відкриття Чемпіонату учасники заходу приступили безпосередньо до змагань.

Отож впродовж трьох днів тілоохоронці демонструватимуть свої вміння у прийомах рукопашного бою, захисту під час пішого супроводу, подолання смуги перешкод на автомобілі, змаганнях зі стрільби, пошуку вибухових пристроїв в авто та інших професійних навиках. Підбиття ж підсумків змагань та нагородження переможців відбудеться 11 травня.