Багато пафосу без причини: як Керченський міст ризикує повторити долю танку «Армата»

За інформацією російських ЗМІ, офіційне відкриття Керченського мосту відбудеться або 15 травня, або наступного дня, залежно від графіка Путіна. Повідомляється, що без його участі церемонія відкриття не відбудеться, і, на мою думку, на це є декілька причин.

По-перше, Керченський міст є знаковим проектом для Російської Федерації, на який вони покладали дуже великі сподівання. Мовляв, Крим перестане бути півостровом або островом, бо через Україну товари не йдуть, і отримає сполучення з великою материковою Росією. Цей проект знаковий для агітації та, як вони це подають, для економіки.

З агітаційного проекту Керченський міст поступово починає перетворюватися на мем, з якого починають сміятися

По-друге, звісно, проект знаковий для Путіна. Якщо Росія забрала Крим, то наступний логічним кроком є створення шляхів сполучення поміж Росією та Кримом.

По-третє, це демонстрація потужності російської економіки, адже проекти такого масштабу вимагають індустріального запасу, певного технологічного запасу, певних знань і, зрештою, просто коштів.

Звісно, якщо збігаються такі три причини, окрім виключно путінської про те, що «Крим – це Росія сьогодні й назавжди» – вони будуть чекати на Путіна. І, вочевидь, відкриття буде урочисте.

Далі затягувати з цим немає куди. З агітаційного проекту Керченський міст поступово починає перетворюватися на мем, з якого починають сміятися. У 2014 році вони казали, що міст буде за рік. У 2015 році казали: «Ось зараз ми допрацюємо проект мосту, і вже будівництво почнеться…» Щороку обіцяли «ось-ось він буде». Подальше затягування не даватиме позитивного для Путіна ефекту. Тому навіть якщо цей міст буде підвішений до вертольотів на якихось тросах, але одна-дві машини мають по ньому проїхати, він має бути відкритий.

Зверніть увагу на їхні інші проекти. Декілька років тому Росія гучно презентувала «грозу» танків – танк «Армата». Заявляли, що це буде масштабне переозброєння російської армії, що ці бронемашини найкращі в світі й аналогів їм немає. Мовляв, розробка вже закінчилась. А на параді пара танків проїхали, один заглух. Пройшли роки, і жодного танку в військах немає. Керченський міст – це такий самий танк «Армата».

Нехай путінські «вовки» їдуть по мосту, чудово. Якщо щось трапиться, скажуть: ну, потонули. «Пацюків» не шкода

Тобто, головне - це презентація. І презентація Керченського мосту буде. Потім, принаймні літо, один сезон, він має попрацювати, але що з ним буде під час зимових штормів та зсувів льодоставів – я не знаю. Звісно, він може простояти півроку, а може і декілька років, але, наскільки я читав, дуже несприятливі умови для будівництва таких споруд. Вони мають високий ризик пошкодитися просто з природних причин, навіть, не враховуючи такі речі, як брак, недоробка, технологічна несправність та таке інше.

До речі, була інформація, що серед перших по мосту проїдуться байкери з клубу «Нічні вовки» – улюблена іграшка Путіна. На прикладі медицини ми знаємо, що, коли роблять якісь нові лікарські засоби, їх випробовують на жабенятах, на пацюках або на мавпах. Тому, нехай путінські «вовки» їдуть по мосту, чудово. Якщо щось трапиться, скажуть: ну, потонули. «Пацюків» не шкода.

Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної та внутрішньої політики «Українського інституту майбутнього»