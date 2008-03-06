У Яворові вибухнув зоомагазин: продавець госпіталізована

Вчора, 5 березня, у приміщенні “Зоомагазину” на вулиці Гребля у районному центрі - місті Яворові - стався потужний вибух, внаслідок якого постраждала 38-річна жінка, продавець магазину.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі ГУМ МНС України у Львівській області, виїздом на місце події було встановлено, що вибух стався через накопичення газу-метану від газового балона, встановленого в магазині. Вибуховою хвилею пошкоджено стіни приміщення та частково зруйновані вікна на першому та третьому поверсі будівлі.

“Зоомагазин” розміщується на першому поверсі трьохповерхового приміщення закладу громадського харчування. Під час вибуху сусідні з магазином приміщення не постраждали.

Жінка-продавець госпіталізована в Яворівську центральну районну лікарню з діагнозом - термічні опіки обличчя та рук І та ІІ ступеню.

За даним фактом проводиться розслідування.