Порошенко доручив дипломатам та лікарям надати допомогу постраждалим у Білорусі дітям

В результаті ДТП з автобусом української дитячої футбольної команди загинула одна дитина, шістьох було госпіталізовано.

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і лікарям надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які постраждали внаслідок ДТП у Білорусі.

Про це він написав у Twitter.

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«Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Кам'янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Згідно з інформацією, аварія сталася вранці 13 травня на автодорозі Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свіслоч", поблизу с.Мартинюки. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам'янецької районної лікарні.

Сьогодні начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що двоє постраждалих внаслідок ДТП у Білорусі українських дітей перебувають у тяжкому стані.