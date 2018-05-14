Голосування журі за Melovin це злочин проти музики, стилю і хореографії - ЗМІ

Євробачення-2018 виявилося настільки поганим, що складно вибрати, що було найбезглуздішим у лісабонському пісенному конкурсі.

Колумніст Джим Шеллі в своєму огляді підсумків пісенного конкурсу Євробачення-2018 назвав присудження перемоги Нетті Барзілай замість українського співака Melovin "злочином проти музики, стилю та хореографії".

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"Єдина думка, з якою ми всі можемо погодитися, це те, що ніхто не зможе стверджувати, що "справжнім переможцем цього вечора стала музика". На мою думку, тільки кілька людей зробили свою справу добре: оператори повітряних апаратів, танцюристи, які використовували свою артистичну майстерність для того, щоб перевершити співаків, з якими виступали, виробники феєрверків. В іншому Євробачення було жахливе, як ніколи: жахливі не тільки пісні (як музика, так і тексти), але і декорації, хореографія і стиль", - пише автор британського таблоїду The Daily Mail, передає Главред.

Шеллі зазначає, що минуле Євробачення виявилося настільки поганим, що складно вирішити, що в цьому конкурсі гірше: безглузда ісландська відповідь "Макарені" або румунський аналог "Цирку дю Солей", що відіграє загрозу ядерної війни.

"Це було набагато загрозливішим, ніж нас попереджали. Складно вирішити, що було гірше: абсолютно безглузді пісеньки виконавців (в основному зі Східної Європи), які співали з ламаним англо-американським акцентом чи їхні альтернативи - страхітливі націоналістичні гімни, чиї політичні меседжі та екзистенційний гнів були наскільки болісними, настільки і підлітковими. Враховуючи все вищесказане, хіба не повинна була перемогти країна, яка набрала найменше балів у голосуванні? Хіба цей акт не став би найбільш відповідним духу Євробачення?", - іронізує колумніст.

На думку Шеллі, складно сказати, де на Євробаченні 2018 року були кращі моменти, а де найгірші, або, принаймні, по-хорошому божевільні.

"На Еліні Нечаєвій з Естонії було надіто плаття з мікрокліматом, що живе своїм життям (у тому числі з торнадо і північним сяйвом), а представники Данії були більше схожі на Чубакка, ніж на вікінгів. Елені Фурейра закликала "зануритися в її очі левиці" і відчути на собі "leetle look" і "leetle touch", немов кіпрська версія Деррена Брауна, одягненого як Шер, перш ніж прийти до висновку: "Я вилітаю з тебе, наче пелікан". Досить", - скаржиться Шеллі.

Він зазначає, що його фаворитом був український виконавець Melovin, якому у фіналі журі присудило найменше балів.

"Моїм фаворитом був Melovin, очевидно неспокійний молодий хлопець, який описує себе як українського Гері Ньюмана, і який ризикнув всім, щоб втілити кожну ідею, яка коли-небудь приходила йому в голову в спальні, під час мрій про славу. Він почав номер замкненим у якійсь сходинковій штуковині і виявився оточеним полум'ям, граючи на фортепіано (після того, як йому довелося надіти білий піджак, схоже, не помітивши, що сходинки згоріли через його контактні лінз в стилі Marilyn Manson). Судді могли вберегтися від безлічі неприємностей і не допустити безлічі злочинів проти музики, стилю і хореографії, якби після відкриваючого фінальне шоу виступу вони зробили Меловіна переможцем в той же момент", - резюмує оглядач.