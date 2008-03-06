У Львові застрелився відомий держслужбовець

Правоохоронці встановили, чиє тіло було знайдено сьогодні, 6 березня, близько 10 год. на вулиці Вулецького у Львові. Як повідомив ZAXID.netкерівник ВГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, перехожі знайшли на вулиці труп чоловіка з вогнепальним пораненням, який був достатньо відомим у Львові державним службовцем.

Д.Харчук наразі не може називати ім’я цього чоловіка, однак стверджує, що держслужбовець покінчив життя самогубством.