У Краматорську 25-річний чоловік убив 9-місячного пасинка

У Краматорську Донецької області арештовано 25-річного безробітного чоловіка за вбивство 9-місячного пасинка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, у реанімаційне відділення дитячої міської лікарні Краматорська вночі доставили дев`ятимісячного хлопчика з важкими тілесними ушкодженнями.

Лікарі реанімаційного відділення не змогли врятувати життя дитині, в якої діагностували забій головного мозку важкого ступеня, перелом склепіння черепа, численні пошкодження внутрішніх органів.

Слідством встановлено, що хлопчик проживав у неблагополучній сім`ї: його бабуся, мати та вітчим регулярно зловживали спиртними напоями. Того дня дитину вкотре побив вітчим – 25-річний безробітний чоловік. Намагаючись заспокоїти дитину, яка плакала, вітчим кинув її на підлогу, а потім кілька разів ударив по сідницях і голові. У результаті дитина одержала важкі травми, не сумісні з життям.

За фактом убивства порушено кримінальну справу.