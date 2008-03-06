Мітталу стало зле у літаку
15:44, 06 березня 2008Суспільство
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До власника Криворіжсталі викликали лікаря
|Віктор Ющенко, Лакшмі Міттал
Як повідомив представник компанії, Міттал не зміг взяти участь у запланованих заходах. О другій ночі вже в Караганді до нього викликали лікаря. Про характер нездужання не повідомляється. За словами Мукхерджі, стан здоров`я Міттала на даний момент задовільний.
День безпеки і охорони праці на підприємствах Arcelor Mittal проводиться 6 березня за ініціативою керівництва другий рік поспіль. Минулого року Міттал брав участь в цьому заході.
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