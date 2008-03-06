Мітталу стало зле у літаку

У середу при перельоті до Караганди президент компанії Arcelor Mittal Лакшмі Міттал відчув себе погано. Про це сьогодні в ході прес-конференції, присвяченої щорічному Дню безпеки і охорони праці на підприємствах Arcelor Mittal, повідомив член ради директорів компанії Мала Мукхерджі, пише Газета.ру

Як повідомив представник компанії, Міттал не зміг взяти участь у запланованих заходах. О другій ночі вже в Караганді до нього викликали лікаря. Про характер нездужання не повідомляється. За словами Мукхерджі, стан здоров`я Міттала на даний момент задовільний.

День безпеки і охорони праці на підприємствах Arcelor Mittal проводиться 6 березня за ініціативою керівництва другий рік поспіль. Минулого року Міттал брав участь в цьому заході.