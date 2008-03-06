Шевченківські дні у книгарні «Є»: Юрій Андрухович та Віктор Неборак

10 березня о 18-30 у книгарні “Є” відбудеться зустріч на тему: “Юрій Андрухович та Віктор Неборак говорять про Шевченка”. Питання: Шевченко – це: духовний батько нації? найвеличніший поет України? чи класик, призначений лише для хрестоматій? Шевченківські дні у книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»). Потрібна акредитація. Телефони: 8 050 645 62 18, 8 063 288 25 73