Віктор Ющенко поїде на батьківщину Тараса Шевченка

9 березня

9-00 - Президент України В.Ющенко візьме участь у церемонії покладання квітів до пам`ятника Т.Шевченку (парк ім. Шевченка).

11-30 - Президент України здійснить робочу поїздку до Черкаської області. Заходи в регіоні розпочнуться орієнтовно об 11.30. Заплановано, що у с.Моринці Звенигородського району В.Ющенко покладе квіти до пам`ятника Матері, відвідає Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» та візьме участь у висадженні вишневого саду. Також передбачається виступ Глави держави.