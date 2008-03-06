УкрГаз-Енерго заявляє про тиск на суддів

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» закликає окремих представників уряду і НАК «Нафтогаз України» припинити авантюри на газовому ринку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЗАТ «УкрГаз-Енерго», переданому УНІАН.

“Вперто ігноруючи реальні виклики, що стоять перед енергетичною безпекою держави, окремі представники уряду і НАК «Нафтогаз України» намагаються чинити силові перешкоди законній господарській діяльності спільного підприємства «УкрГаз-Енерго», блокувати розрахунки з контрагентами, зірвати мільярдні надходження до державного бюджету, спровокувати штучний дефіцит природного газу в країні”, – відзначено у повідомленні.

Компанія зазначає, що на сьогодні «УкрГаз-Енерго» – єдиний імпортер, який має діючий довгостроковий зовнішньоекономічний контракт на постачання природного газу в Україну. Компанія здійснила всі передбачені чинним законодавством дії для належного митного оформлення і постачання газу в березні 2008 року і запевняє своїх споживачів, що в повному обсязі забезпечить їх потреби в природному газі.

“Не створивши жодної альтернативи ресурсу «УкрГаз-Енерго», не підписавши контракту бодай на кубометр природного газу з будь-яким постачальником, уряд робить все можливе для протиправного блокування нашої роботи”, – зазначено у повідомленні.

Зокрема, компанія відзначає, що на судові органи та особисто на суддів, які розглядають справи щодо ЗАТ «УкрГаз-Енерго», чиниться адміністративний тиск, метою якого є прийняття завідомо неправосудних рішень. Окремі представники Кабінету Міністрів навіть не приховують в офіційних коментарях, що результати цих справ вже їм відомі, хоча жодний судовий процес на сьогодні не закінчено.

“Таке втручання грубо порушує охоронювані Конституцією і законами України права не тільки нашої компанії, але й багатьох підприємств і організацій, які змушені безлімітно (тобто протизаконно) споживати газ з ресурсів ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Потік брехні про діяльність нашої компанії, тиражований урядовцями різних рівнів через засоби масової інформації, вже давно вийшов за межі здорового глузду”, – наголошує компанія.

Також компанія зазначає, що, звичайно, важко апелювати до законності і Конституції в умовах, коли Кабінет Міністрів своїми постановами порушує закони України і підміняє рішення судів, фактично дозволяє НАК «Нафтогаз України» "красти газ, на власний розсуд тлумачить угоди і контракти". Втім, ЗАТ «УкрГаз-Енерго» все ж таки сподівається, що енергетична безпека держави переважить "хворобливі політичні амбіції" окремих українських урядовців, а система газопостачання вітчизняних споживачів буде приведена у відповідність до законодавства України.