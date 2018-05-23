Смертельна ДТП в Харкові: експертиза не виявила опіатів в організмі Зайцевої

Були оприлюднені результати двох токсикологічних експертиз, суд завершив досліджувати докази сторони обвинувачення.

У Харкові токсикологічна експертиза не виявила опіатів в організмі водія автомобіля «Лексус» Олени Зайцевої, котра була учасником аварії з шістьома загиблими на вулиці Сумській.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідні результати були оприлюднені вчора, 22 травня, під час засідання Київського райсуду Харкова.

«Були оприлюднені результати двох токсикологічних експертиз, які не виявили в організмі (Зайцевої – УНІАН) опіатів», - зазначили у прокуратурі.

У прес-службі додали, що суд завершив досліджувати докази сторони обвинувачення. Також суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої та писав медичний висновок.

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Наступне засідання суду призначене на 14:00 середи, 30 травня. На цьому засіданні почнуть вивчати докази сторони захисту.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Обидва підозрюваних за рішенням суду перебуватимуть під вартою до 1 червня. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.