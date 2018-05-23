В окупованому Криму одне з наймальовничіших місць перетворили на смітник (фото)
14:17, 23 травня 2018Суспільство
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Останнім часом у мережі досить часто публікують фотографії із «сумним» зовнішнім виглядом мальовничих та колись охайних місць окупованого Криму.
Сонячна стежка знаходиться в одному з найбільш мальовничих місць південного Криму / фото twitter.com/KrimRt
У мережі з’явилися фотографії із засміченою Сонячною стежкою на південному березі окупованого Криму.
На світлинах, що оприлюднені на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter, видно, як сміття розкидане прямо біля урн та лавок. На деяких фото відходи лежать поруч із навіть незаповненими урнами.
Сонячна стежка знаходиться в одному з найбільш мальовничих місць південного Криму під Ялтою, вона з’єднує селища Лівадія та Гаспра та проходить через Ореанду.
фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt
Ливадия, солнечная тропа— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 травня 2018 р.
солнышки гуляют pic.twitter.com/Ul4taawJ6b
Останнім часом у мережі досить часто публікують фотографії із «сумним» зовнішнім виглядом мальовничих та колись охайних місць окупованого Криму. Зокрема, на початку травня в інтернеті з’явилися фото мальовничого пляжу Керчі із купою сміття.
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