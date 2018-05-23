В окупованому Криму одне з наймальовничіших місць перетворили на смітник (фото)

Останнім часом у мережі досить часто публікують фотографії із «сумним» зовнішнім виглядом мальовничих та колись охайних місць окупованого Криму.

У мережі з’явилися фотографії із засміченою Сонячною стежкою на південному березі окупованого Криму.

На світлинах, що оприлюднені на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter, видно, як сміття розкидане прямо біля урн та лавок. На деяких фото відходи лежать поруч із навіть незаповненими урнами.

Сонячна стежка знаходиться в одному з найбільш мальовничих місць південного Криму під Ялтою, вона з’єднує селища Лівадія та Гаспра та проходить через Ореанду.

Останнім часом у мережі досить часто публікують фотографії із «сумним» зовнішнім виглядом мальовничих та колись охайних місць окупованого Криму. Зокрема, на початку травня в інтернеті з’явилися фото мальовничого пляжу Керчі із купою сміття.