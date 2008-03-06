Тимошенко: Україна не брала російський газ і зайве не платитиме

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна наприкінці 2007 і в січні 2008 року не споживала російський газ, тому підстав платити за нього 314 дол. замість 179 за тисячу кубометрів – немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі наприкінці дводенного візиту до Бельгії.

«Ми не допустимо, щоб певний обсяг природного газу, який було експортовано «РосУкрЕнерго» в 2007 і 2008 році з ресурсів середньоазіатського газу, в балансі газу було замінено російським за ціною не 179, а 314 дол.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що уряд ніколи не погодиться з цим.

«Ми російського газу не споживали. Споживали тільки середньоазіатський газ, який було задекларовано на початку 2008 року і наприкінці 2007 за ціною 179 дол. за тисячу кубометрів», - зазначила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що немає ніякої необхідності в створенні будь-яких спільних підприємств для поставок газу в Україну і продажу його споживачам усередині країни, оскільки одне з цих СП «тінізує газовий ринок, друге – позбавляє НАК «Нафтогаз» внутрішнього ринку природного газу».