Більше половини мешканців окупованих районів Донбасу не можуть купити ліків - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

«Щодо предметів гігієни ситуація більш благополучна. Втім, є міста, в яких найгострішою є проблема дефіциту ліків. Три міста в зоні дефіциту за цілою низкою потреб - це Станиця Луганська, Стаханов, Первомайськ. Є гостра проблема у вакцинах для новонароджених, де одну дозу іноді ділять між двома немовлятами», - сказала експерт.

Читайте такожМайже 90 тисяч людей на Донбасі можуть не пережити зиму - польські волонтериЗа її словами, проблема є в придбанні серцевих препаратів і заспокійливих.

Також сьогодні повідомлялося, що двом третинам населення окупованих районів бракує їжі.

*** Дослідження було проведено за замовленням Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТВ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології «КМІС» методом телефонного інтерв`ю. Опитувалися особи старше 18 років.