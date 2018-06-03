Україна та Іспанія оновлять угоду про соцзахист
Україна та Іспанія завершують роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення наших громадян у цій країні на заміну попереднього, укладеним в 1996 році.
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Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter.
"Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньому 1996 року", - написав Порошенко.
За словами голови держави, цей крок дозволить зняти проблемні питання у сфері соціального захисту українців в Іспанії.
Вдячний Іспанії за послідовну підтримку і допомогу у відстоюванні нашого суверенітету і територіальної цілісності. pic.twitter.com/tMUj74umsI— Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2018